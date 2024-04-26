В Петербурге задержали самокатчика, подозреваемого в наезде на школьника

Петербургский главк МВД сообщил о задержании 21-летнего горожанина, которого подозревают в причинении вреда здоровью 11-летнего мальчика. По версии полиции, он совершил наезд на ребенка, управляя электросамокатом возле станции метро "Озерки", и скрылся с места аварии. Школьнику потребовалась госпитализация, в больницу он прибыл в тяжелом состоянии.

На задержанного возбудили дело по ч. 1 ст. 268 УК (нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Накануне происшествием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Напомним, что в Петербурге инициативная группа хочет провести референдум по вопросу полного запрета кикшеринга в городе. Активисты хотят объединить голосование с муниципальными и губернаторскими выборами.

Фото: ЗАКС.Ру