На Рузовской улице старое дерево упало на автомобили

В Адмиралтейском районе Петербурга старое дерево упало на рядом стоящие автомобили, об этом 26 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент случился утром в пятницу, 26 апреля, на Рузовской улице. В экстренные службы обратилась местная жительница, которая увидела упавшее дерево.

Однако сама петербурженка не пострадала, ее автомобиль остался цел, а вот автомобили других жильцов не остались без вреда. Одному из владельцев придется потратить много средств на ремонт иномарки.

Напомним, что суд Петербурга огласил приговор за рубку деревьев на территории МО "Южно-Приморский". Виновный приговорен к году исправительных работ, а 10% от его зарплаты пойдут в бюджет государства.

Фото: ЗАКС.Ру