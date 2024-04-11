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Муниципал 13:23

Суд огласил приговор за рубку деревьев на территории МО "Южно-Приморский"

фото ЗакС политика Суд огласил приговор за рубку деревьев на территории МО "Южно-Приморский"

Петербуржцу Владиславу Кузнецову вынесли приговор о делу о незаконной рубке деревьев (ч. 1 ст. 260 УК) в МО "Южно-Приморский". Поймали его на этом занятии в конце декабря прошлого года, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Незаконно срубив голубую ель, Кузнецов нанес ущерб муниципалам более чем на 21 тысячу рублей. Свою вину фигурант признал.

Петербуржцу предстоит посвятить один год жизни исправительным работам. Красносельский районный суд решил, что в доход государства при этом пойдет 10% от его зарплаты.

Фото: ЗАКС.Ру


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