Вырубка ели в петербургском дворе привела к уголовному делу

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который спилил елку в Красносельском районе. Как сообщает прокуратура, инцидент случился рядом со школой №131 во дворах улицы Доблести.

По оценке специалистов, зеленый фонд города понес убытки на 24 тысячи рублей.

Злоумышленника удалось найти. Он признался в содеянном, предъявив силовикам присвоенную голубую ель. Дело возбудили по ч. 1 ст. 260 УК (незаконная рубка зеленых насаждений). Максимальное наказание, грозящее фигуранту, представляет собой двухлетний реальный срок.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram