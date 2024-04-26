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Новости 13:50

"Почта Банк" снова оштрафовали из-за некорректной рекламы

фото ЗакС политика "Почта Банк" снова оштрафовали из-за некорректной рекламы

Сотрудники петербургского управления ФАС добились назначения штрафа "Почта Банку". Не в первый раз у них возникают претензии к рекламе кредитной организации и способам ее распространения, отмечает ведомство.

На этот раз по протоколу, составленному по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), банк должен будет выплатить в госбюджет полмиллиона рублей.

Дело возбудили из-за того, что абонент не давал согласия на рассылку рекламы, которая, в свою очередь, содержала недостаточную информацию об условиях кредита и не имела прямого указания на "Почта Банк".

В конце прошлого года кредитную организацию уже штрафовали за рассылку спама.

Фото: ЗАКС.Ру


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