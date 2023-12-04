В Петербурге "Почта Банк" оштрафовали из-за рассылки спама

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной жалобу местной жительницы на рекламное сообщение, пришедшее от организации "Почта Банк".

Текст с коммерческим предложением отправили заявительнице, несмотря на задокументированный отказ от рекламной рассылки.

Антимонопольщики признали поступившую рекламу ненадлежащей и расценили как спам: в ней не было указано название банка и не прописаны условия предлагаемой акции. Кромее того, кредитная организация так и не заключила с клиентом договор об использовании единой электронной подписи, заявка на который ранее была подана.

В результате чиновники, удовлетворив жалобу, оштрафовали банк на полмиллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру