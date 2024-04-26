В Петербурге напавшего на полицейского авиадебошира осудили условно

Московский районный суд Петербурга рассмотрел уголовное дело пассажира авиарейса "Санкт-Петербург - Казань", устроившего дебош на борту самолета авиакомпании Nordwind минувшей осенью. Его осудили по трем уголовным статьям - хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), оскорбление полицейского (ст. 319 УК) и применение насилия к нему же (ст. 318 УК).

Мужчину приговорили к 3,5 годам условного срока, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие и суд установили, что дебошир матерился на других пассажиров и на членов экипажа, а впоследствии грубо оскорбил и подоспевшего полицейского. Сцена продолжилась ударом кулака, от которого правоохранитель упал в салоне самолета и испытал боль.

Свою вину фигурант признал. Испытательный срок для него составит три года.

Фото: ЗАКС.Ру