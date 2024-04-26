Анастасия Васильева станет секретарем петербургского отделения партии "Новые люди"

На следующей неделе планируется провести партийный сбор петербургского отделения партии "Новые люди". На нем планируется утвердить состав руководящих органов после объединения с "Партией роста", сообщила ЗАКС.Ру действующий секретарь городского горотделения, депутат Государственной думы Ксения Горячева 26 апреля.

Новым секретарем станет Анастасия Васильева, которая сейчас является руководителем отделения "Новых людей". Горячева рассказала, что все эти два года Васильева была максимально погружена в местные партийные вопросы. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева станет председателем горотделения.

Также параллельно в Петербурге будет действовать региональный совет, в который войдут Ксения Горячева, Анастасия Васильева, лидер фракции "Новые люди" в ЗакСе Дмитрий Павлов, депутат Госдумы Оксана Дмитриева, а также еще двое представителей "Партии роста".

Напомним, официальное объединение "Новых людей" с "Партией роста" состоялось 19 апреля. Федеральный политсовет обновленного объединения возглавил лидер "Партии роста" Борис Титов. Также в этот день в партии сообщили, что "Новые люди" выдвинут кандидата на пост губернатора Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру