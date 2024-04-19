Объединившиеся с Партией роста "Новые люди" создадут Федеральный политсовет

На проходящем в эти часы съезде "Новых людей" в Москве эта партия, как и было ранее анонсировано, официально объединилась с Партией роста, передает ТАСС. За это решение участники съезда проголосовали единогласно.

По словам сопредседателя "Новых людей" Александра Даванкова, событие станет "красной датой" в учебниках истории последующих времен.

Организаторы мероприятия также объявили о создании Федерального политсовета расширившейся партии. По просьбе партийного лидера Алексея Нечаева его согласился возглавить бизнес-омбудсмен Борис Титов, отсутствующий на съезде.

Накануне депутат Госдумы Оксана Дмитриева выразила готовность возглавить петербургское реготделение "Новых людей".

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