Дмитриева заявила, что может возглавить реготделение "Новых людей" после слияния с Партией Роста

Петербургское отделение партии "Новые люди" после слияния с Партией Роста может возглавить депутат Государственной думы Оксана Дмитриева, об этом 18 апреля пишут "Ведомости".

По словам Дмитриевой, сейчас актив уже готовится к муниципальным выборам. Она отметила, что может возглавить партию в Петербурге, если все договоренности будут соблюдены при слиянии.

Предполагается, что решение о слиянии примут в пятницу, 19 апреля. Ранее Дмитриева занимала должность главы отделения партии "Справедливая Россия" в Петербурге – с 2010 по 2015 год. До 2021 года она занимала должность главы фракции Партии Роста в Законодательном собрании города.

Напомним, что слияние партий должно было произойти еще в конце марта, однако после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" его перенесли на апрель.

Фото: ЗАКС.Ру