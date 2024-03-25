Объединение Партии роста и "Новых людей" отложили на апрель

Запланированное на конец марта объединение Партии роста с "Новыми людьми" перенесли на более поздний срок, сообщил 25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу второй партии. Ориентировочно, объединительный съезд проведут в следующем месяце.

"В связи с трагическими событиями в "Крокус Сити Холл" переносится съезд партии "Новые люди", посвященный итогам выборов и объединению с Партией роста", — говорится в распространенном сообщении.

На прошлой неделе стало известно, что съезд был назначен на 29 марта. В связи с терактом в подмосковном Красногорске его проведение перенесли на апрель. Точные дата и место мероприятия станут известны позднее.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером в пятницу, неизвестные с оружием ворвались в концертный зал и устроили стрельбу. По официальным данным, в результате погибли 137 человек. Минувшей ночью суд отправил под арест четверых подозреваемых в преступлении.

Фото: Партия "Новые люди" / Telegram