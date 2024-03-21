"Новые люди" объединятся с "Партией роста" на следующей неделе

"Партия роста" и "Новые люди" на следующей неделе объединятся в одну политическую организацию, сообщило 21 марта РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу второй политической партии. Ожидается, что это произойдет на съезде, который состоится в следующую пятницу, 29 марта.

"Двадцать девятого марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдет объединение с "Ростом"", — уведомил информагентство собеседник в пресс-службе "Новых людей".

О планах объединить обе организации стало известно 24 декабря. До этого, в июне, партии объявили о создании политического союза.

Как будет называться новая партия, станет известно не раньше осени, говорил в январе лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

Фото: Партия "Новые люди" / Telegram