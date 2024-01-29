Партия роста и "Новые люди" определятся с названием объединения не раньше осени

Партия роста и "Новые люди" решили отложить выбор названия для своего объединения до осени, заявил глава второй партии Алексей Нечаев. При этом он напомнил о предстоящих в марте выборах президента, а также о намеченном на сентябрь Едином дне голосования.

"До осени мы ничего с названием делать не будем. Это общая договоренность", — заявил политик, отвечая на вопрос ТАСС.

Нечаев допустил возможность принятия нового названия, если оно всем заинтересованным лицам "будет по душе". В противном случае, по его словам, название объединения будет создано путем добавления к "Новым людям" упоминания о росте.

В названии объединения постараются сохранить отсылки к названиям обеих партий, продолжил Нечаев. "Это очень важная и неспешная работа, потому что главное, чтобы людям отзывалось — и самим активистам, и нашим избирателям", — высказался при этом он.

Об объединении Партии роста и "Новых людей" стало известно в конце декабря прошлого года. Позже депутат Оксана Дмитриева допустила, что процесс слияния может завершиться в феврале.

Фото: ЗАКС.Ру