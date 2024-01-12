Процесс слияния "Новых людей" и Партии Роста может закончиться в феврале

Процедура объединения партии "Новые люди" с Партией Роста может состояться в феврале, рассказала ЗАКС.Ру депутат Государственной думы Оксана Дмитриева. Соглашение о слиянии было подписано лидерами партий в декабре 2023 года.

По информации ЗАКС.Ру, внутри партий есть опасения, что окончательно завершить процедуру в феврале могут не успеть. Партия Роста должна провести партийный съезд, чтобы утвердить некие решения. Мероприятие запланировано на 27 января. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от Минюста, который отвечает за регистрацию политических объединений.

Дмитриева рассказала, что уже есть предположения, кто может возглавить петербургское отделение обновленной партии, но конкретные имена называть она пока не готова.

- Соображения есть, но пока решения все не приняты, я говорить об этом не буду, - добавила депутат.

Председатель отделения Партии Роста в Петербурге Павел Швец в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что конференция "Новых людей", на которой будут утверждать новую структуру руководителей, проведут после президентских выборов в марте.

Напомним, "Новые люди" и Партия Роста активизировали работу над объединением еще летом. Тогда партии договорились о сотрудничестве во время осенней избирательной кампании.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Бориса Титова