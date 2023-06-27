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Новости 12:15

Партия Роста и "Новые люди" заявили о создании политического союза

фото ЗакС политика Партия Роста и "Новые люди" заявили о создании политического союза

Лидер Партии Роста Борис Титов и руководитель "Новых людей" Алексей Нечаев объявили об объединении в союз в рамках выборной кампании 2023 года. Об этом они заявили на пресс-конференции ТАСС 27 июня.

Нечаев отметил, что речь не идет о юридическом объединении партий. Это же подтвердил Титов:

- Мы сохраняем свою самостоятельность как партии, но вместе с тем объединяем наши усилия на выборах. 

Глава "Новых людей" отметил, что партии будут выставлять объединенных кандидатов на осенних выборах. В какой-то кампании могут не участвовать представители "Новых людей" или Партии Роста, в каких-то выдвигать кандидатов одной партии в списках другой, рассказал Нечаев. По его словам, также планируется поддерживать выдвинувшихся в мэры кандидатов друг друга. 

Титов добавил, что на некоторых кампаниях Партии Роста может быть выгоднее пойти от "Новых людей" и наоборот. На тех кампаниях, где обе политические организации уже выдвинули своих представителей, кто-то может отказаться от выборов в пользу другого, добавил лидер Партии Роста.

Напомним, о планах по союзу двух политических движений ЗАКС.Ру сообщил накануне. Депутат Государственной думы от Партии Роста Оксана Дмитриева заявила, что речь идет о едином штабе по подготовке к выборам. 

 

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС


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