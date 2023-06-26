Партия роста и "Новые люди" готовят единый штаб для выборов

"Новые люди" и Партия роста собираются сформировать единый штаб по подготовке к предстоящим выборам, однако о полноценном объединении партий пока речи не идет, рассказала ЗАКС.Ру депутат Государственной думы от Партии роста Оксана Дмитриева 26 июня.

- Пока вопрос о юридическом объединении не обсуждается. Пока обсуждается начало сотрудничества, скажем так, и объединенный штаб, который касается сентябрьских выборов 2023 года. Хотя все выдвижения уже сделаны. Там, где Партия роста участвует - они были выдвинуты. Надеемся, что они будут в том числе поддержаны "Новыми людьми". Ну и наоборот, - рассказала ЗАКС.Ру Дмитриева.

Во вторник, 27 июня в Москве запланирована пресс-конференция с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым и главой Партии роста Борисом Титовым, на которой собираются обсудить планы на грядущие выборы.

Напомним, предположения о слиянии партий обсуждались еще конце 2021 года. Тогда подобные сообщения не подтвердились.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру