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Новости 18:58

Партия Роста и "Новые люди" не подтвердили информацию о возможном слиянии

фото ЗакС политика Партия Роста и "Новые люди" не подтвердили информацию о возможном слиянии

В Партии Роста опровергли сведения о возможном слиянии с партией "Новые люди", представители последней также не подтвердили информацию, передает "Интерфакс".

"В удивительное время живем: информационный повод может родиться из одного поста телеграмм-канала. Информацию о слиянии не подтверждаем", - сказала пресс-секретарь Партии Роста Анастасия Киченко.

Во фракции "Новые люди" в Госдуме сообщили, что подобных решений пока не принималось. 

Также были сведения, что депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева может присоединиться к фракции "Новых людей". Сама она эту информацию не подтвердила, заметив, что встретится с главой Партии Роста Борисом Титовым в понедельник, 6 декабря, и обсудит этот вопрос.

Информацию о возможном слиянии партий опубликовал телеграм-канал "Ракова позвонит". По его версии, якобы принято "стратегическое решение", идет обсуждение деталей процесса, и Титов претендует на место сопредседателя объединенной партии. 

 


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