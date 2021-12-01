Партия Роста и "Новые люди" не подтвердили информацию о возможном слиянии

В Партии Роста опровергли сведения о возможном слиянии с партией "Новые люди", представители последней также не подтвердили информацию, передает "Интерфакс".

"В удивительное время живем: информационный повод может родиться из одного поста телеграмм-канала. Информацию о слиянии не подтверждаем", - сказала пресс-секретарь Партии Роста Анастасия Киченко.

Во фракции "Новые люди" в Госдуме сообщили, что подобных решений пока не принималось.

Также были сведения, что депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева может присоединиться к фракции "Новых людей". Сама она эту информацию не подтвердила, заметив, что встретится с главой Партии Роста Борисом Титовым в понедельник, 6 декабря, и обсудит этот вопрос.

Информацию о возможном слиянии партий опубликовал телеграм-канал "Ракова позвонит". По его версии, якобы принято "стратегическое решение", идет обсуждение деталей процесса, и Титов претендует на место сопредседателя объединенной партии.