"Новые люди" выдвинут Даванкова в президенты

"Новые люди" намерены выдвинуть в президенты вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, передает 24 декабря РИА "Новости". Депутат станет единственным кандидатом от партии на предстоящих в следующем году выборах.

О планах выдвинуть Даванкова сообщил на проходящем в воскресенье съезде партии депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. Официальное выдвижение состоится по итогам тайного голосования среди делегатов съезда.

Как рассказал лидер партии Алексей Нечаев, "Новые люди" планируют юридически объединиться с "Партией роста". Также они намерены выдвинуть единого кандидата на предстоящих выборах президента.

"Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня "Новые люди" официально объединяются с "Партией роста"", — транслирует его заявление ТАСС. По сообщению корреспондента информагентства, Нечаев и глава "Партии роста" Борис Титов подписали соглашение об объединении.

Ранее "Гражданская инициатива" выдвинула на предвыборном съезде Бориса Надеждина, КПРФ поддержала Николая Харитонова, а "Справедливая Россия — За правду" — действующего президента Владимира Путина. В свою очередь, политик Григорий Явлинский сообщил о нежелании участвовать в выборах.

UPD: "Новые люди" выдвинули Даванкова в качестве кандидата на выборах президента.

Фото: duma.gov.ru