Явлинский решил не баллотироваться в президенты

Основатель и член федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет претендовать на президентский пост на выборах в марте следующего года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на партийную пресс-службу.

Ранее политик называл условие своего выдвижения: для этого граждане должны были самоорганизоваться и собрать в поддержку Явлинского не менее 10 млн подписей.

Более развернуто Явлинский изложил свою позицию в интервью YouTube-каналу "Живой гвоздь". По его словам, "Яблоко" в принципе никого не выдвинет в президенты. Ранее о выдвижении ее кандидатуры Явлинского заочно попросила журналистка Екатерина Дунцова, которой ЦИК отказал в регистрации. В эфире на "Живом гвозде" Явлинский заявил, что не знает, кто такая Дунцова, поэтому и выдвигать ее партия не собирается.

фото: пресс-служба "Яблока"