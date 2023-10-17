ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:45

Явлинский готов вновь пойти в президенты, если за него соберут 10 млн подписей

фото ЗакС политика Явлинский готов вновь пойти в президенты, если за него соберут 10 млн подписей

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский готов будет выставить свою кандидатуру на пост президента на ближайших выборах при выполнении как минимум одного специфического условия, о чем сообщила 17 октября партийная пресс-служба.

71-летний политик требует, чтобы его выдвинуло не менее десяти миллионов соотечественников, от которых ему нужны подписи. Организовать сбор подписей при этом должны сами неравнодушные граждане.

"Нет и не было никаких переговоров Администрации президента с Григорием Явлинским относительно президентских выборов 2024 г.", - также говорится в сообщении.

На предыдущих президентских выборах Явлинский набрал немногим более одного процента голосов. Сегодня он позиционирует себя как категорического противника военной спецоперации на Украине.

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама