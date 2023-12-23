ЦИК нашел сотню ошибок в документах Дунцовой и не дал ей собирать подписи

Центризбирком проанализировал документы о выдвижении журналистки Екатерины Дунцовой в президенты, поданные на этой неделе. Комиссия ведомства на специальном заседании нашла в бумагах сотню ошибок, о чем было объявлено в ходе прямой трансляции.

У почти одной пятой от всей инициативной группы (около ста человек) чиновникии нашли странности и несовпадения, сопоставив ходатайство о регистрации инициативной группы и нотариально заверенный протокол о выдвижении Дунцовой.

На основании изложенного выше ЦИК официально отказал журналистке в проведении сбора подписей, которых ей требовалось собрать 300 тысяч по всей стране. Таким образом, женщина не сможет претендовать на регистрацию в качестве кандидата.

"Возникает вопрос: почему Дунцову снимают сейчас, а не по подписям? Потому что сам процесс сбора подписей это уже агиткампания, которая власти не нужна", - прокомментировал юридический казус в своем Telegram-канале политолог Александр Кынев.

Выдвижение кандидата инициативной группой состоялось на прошлых выходных. Встреча началась с того, что ее участникам отключили свет.

Дунцова выступает с пацифистских позиций и призывает к освобождению политзаключенных.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой