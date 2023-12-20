Журналистка Дунцова подала документы в ЦИК

Планирующая участвовать в выборах президента России журналистка Екатерина Дунцова подала документы в Центризбирком, сообщил вечером 20 декабря ее канал в Telegram. По мнению кандидатки, у избирательной комиссии нет оснований для того, чтобы отказать ей в регистрации.

"Только что мы сдали в ЦИК пакет документов для регистрации инициативной группы, которая 17 декабря поддержала мое выдвижение в президенты России", — гласит опубликованное сообщение.

Дунцова отметила, что теперь у комиссии есть пять дней на рассмотрение поданных документов и регистрацию инициативной группы. "Отмечу, что оснований для отказа в регистрации нет", — добавила она.

Минувшим утром ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению президента Владимира Путина на новый срок.

Встреча по выдвижению Дунцовой в президенты состоялась в Москве в минувшее воскресенье. Мероприятие запомнилось в том числе потому, что в процессе состоялось кратковременное отключение света. Позже в Красноярске задержали участвовавшую во встрече правозащитницу Ольгу Суворову. Ей предъявили обвинение по статье о ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Позже суд назначил ей запрет определенных действий.

Фото: Telegram-канал "Екатерина Дунцова — кандидат в президенты России"