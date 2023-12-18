Задержана правозащитница, лично поддержавшая выдвижение Дунцовой в президенты

В Красноярске задержали правозащитницу Ольгу Суворову, которая прилетела со встречи инициативной группы в поддержку журналистки Екатерины Дунцовой, желающей баллотироваться в президенты. Об этом сообщает женское общественно-политическое движение "Мягкая сила".

Общественникам на данную минуту известно, что Суворова проходит подозреваемой по делу о ложном доносе на правоохранителя (ст. 306 УК). В октябре правозащитница пожаловалась на то, что к ней применили силу в отделе полиции.

Напомним, что встреча инициативной группы по выдвижению Дунцовой состоялась накануне в Москве. Собравшимся отключили свет, но они справились с этой сложностью. Более 500 человек, как и полагается по закону, поддержали выдвижение журналистки из Ржева на высший государственный пост. Теперь ей предстоит сбор 300 тысяч подписей по всей стране.

Фото: ЗАКС.Ру