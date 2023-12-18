ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:42

Задержана правозащитница, лично поддержавшая выдвижение Дунцовой в президенты

фото ЗакС политика Задержана правозащитница, лично поддержавшая выдвижение Дунцовой в президенты

В Красноярске задержали правозащитницу Ольгу Суворову, которая прилетела со встречи инициативной группы в поддержку журналистки Екатерины Дунцовой, желающей баллотироваться в президенты. Об этом сообщает женское общественно-политическое движение "Мягкая сила".

Общественникам на данную минуту известно, что Суворова проходит подозреваемой по делу о ложном доносе на правоохранителя (ст. 306 УК). В октябре правозащитница пожаловалась на то, что к ней применили силу в отделе полиции.

Напомним, что встреча инициативной группы по выдвижению Дунцовой состоялась накануне в Москве. Собравшимся отключили свет, но они справились с этой сложностью. Более 500 человек, как и полагается по закону, поддержали выдвижение журналистки из Ржева на высший государственный пост. Теперь ей предстоит сбор 300 тысяч подписей по всей стране.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама