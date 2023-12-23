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Новости 13:49

Дунцова попросила руководство "Яблока" выдвинуть ее кандидатом в президенты

фото ЗакС политика Дунцова попросила руководство "Яблока" выдвинуть ее кандидатом в президенты

Журналистка Екатерина Дунцова, которую из-за ошибок в документах 23 декабря ЦИК отказался регистрировать кандидатом в президенты, обратилась к руководству партии "Яблоко": ее основателю Григорию Явлинскому и сегодняшнему председателю Николаю Рыбакову.

"В силу ограничений, установленных законом, я не смогу провести повторное собрание инициативной группы, но мы можем выдвинуть мою кандидатуру от политической партии. Прошу вас рассмотреть возможность проведения съезда и выдвижения меня от партии "Яблоко"", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале Дунцовой.

Со всеми техническими и организационными трудности она пообещала справиться силами своей команды. Дунцова также намерена оспорить отказ Центризбиркома в Верховном суде.

ЦИК нашел около сотни несоответствий между нотариально заверенным протоколом встречи инициативной группы и ходатайством о ее регистрации. У главы ведомства Эллы Памфиловой создалось впечатление, что некоторые ошибки были допущены намеренно.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой


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