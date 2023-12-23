На съезде по выдвижению Надеждина его похвалили жены мобилизованных

В Москве состоялся предвыборный съезд партии "Гражданская инициатива", на котором делегаты единогласно поддержали выдвижение на высший пост в государстве политика Бориса Надеждина. Трансляция мероприятия велась на его YouTube-канале.

В ходе встречи особое внимание было уделено такому пункту программы Надеждина, как поддержка семей военнослужащих, которых отправили прошлой осенью в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. С трибуны выступила представительница сообщества семей мобилизованных и озвучила благодарность политику.

"Мы не будем молчать, мы добьемся возвращения мужчин, мы поддерживаем вас, и спасибо вам еще раз огромное за то, что вы не прошли мимо и смогли поднять эту тему. Она в нашем обществе считается табуированной", - сказала спикер, добавив, что считает Надеждина чрезвычайно смелым человеком.

В Telegram-канале Надеждина во время голосования на съезде появилась информация о том, что на открытие офисов в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре ему требуется 300 тысяч рублей. Половину от этой суммы политик уже успел собрать.

Отметим, что в первой половине дня Центризбирком забраковал документы, поданные для выдвижения другим кандидатом, которого часть общества считает альтернативой нынешней власти — журналисткой Екатериной Дунцовой. Надеждин 23 декабря успел отреагировать на это событие и возмутился действиями чиновников.

фото: Надеждин / Telegram