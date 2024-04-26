В Петербурге появятся новые зоны, где будут запрещены поездки на электросамокатах

В Петербурге увеличится количество мест, в которых нельзя будет ездить на электросамокатах, а также парковать их, об этом 26 апреля рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Этот перечень дополнит Парк 300-летия Петербурга в Приморском районе и территория Петропавловской крепости, например. Там нельзя будет парковаться и ездить на самокатах.

Также, по словам Ваньчкова, в список войдут некоторые улицы с узкими тротуарами. Пока названия улиц неизвестны.

Напомним, что в Петербурге собираются создать инициативную группу, которая выступит за полный запрет на использование электросамокатов в городе.

Фото: ЗАКС.Ру