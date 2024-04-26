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Новости 9:48

Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест

фото ЗакС политика Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест

Адвокаты отправленного в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова подали в суд апелляцию на его арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

"Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей", - приводятся слова юриста.

Задержанного на неделе высокопоставленного чиновника обвиняют в особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК), полученной при проведении работ для нужд Минобороны. СК считает, что взятка не имела денежной формы.

На своем посту замминистра до своего задержания отвечал за строительство и ремонт ведомственных объектов. Ранее в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин в курсе уголовного преследования Иванова. Фигурант арестован до 23 июня.

фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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