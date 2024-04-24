Московский суд арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для заместителя министра обороны России Тимура Иванова, об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Иванов обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с другими лицами. Взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении работ для нужд Минобороны.

Уточняется, что Тимур Иванов в должности заместителя министра курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

О том, что Тимур Иванов был задержан правоохранителями, было доложено президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы