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Новости 10:18

Московский суд арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова

фото ЗакС политика Московский суд арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для заместителя министра обороны России Тимура Иванова, об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Иванов обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с другими лицами. Взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении работ для нужд Минобороны.

Уточняется, что Тимур Иванов в должности заместителя министра курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

О том, что Тимур Иванов был задержан правоохранителями, было доложено президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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