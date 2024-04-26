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В Кронштадте в этом году могут появиться городской причал и стоянка для хранения судов

фото ЗакС политика В Кронштадте в этом году могут появиться городской причал и стоянка для хранения судов

В 2024 году в Кронштадте может появится городской причал и специальная стоянка для хранения судов, об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту со ссылкой на директора Агентства внешнего транспорта Александру Бахмутскую.

Она отметила, что Кронштадт стал одним из популярных мест для водного транспорта и водных прогулок, поэтому было принято решение о создании причала и стоянки.

Также в 2024 году обновят уже существующие бетонные причалы. Теперь они станут металлическими. Такие же появятся у Адмиралтейства и Летнего сада. Кроме этого, на причалах установят турникеты.

Фото: ЗАКС.Ру


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