Мундеп Павел Швец порекомендует коллегам поддержать всех кандидатов в губернаторы

Глава МО "№72" Павел Швец объявил, что будет рекомендовать коллегам по муниципальному совету поддержать всех кандидатов, которые "всерьез" заявят о своем желании баллотироваться на пост губернатора. Потенциальным кандидатам для попадания в бюллетень необходимо пройти муниципальный фильтр, против которого выступает Швец.

Сейчас в рамках муниципального фильтра кандидаты должны заручиться поддержкой 10% от числа действующих депутатов примерно из 80 муниципальных образований. В городском парламенте неоднократно выступали с инициативой о снижении фильтра, однако депутаты "Единой России" отклоняли эти предложения.

"Теперь наша задача дать возможность всем кандидатам, которые всерьез намерены побороться за пост губернатора, помочь преодолеть мунфильтр. Как это сделать? <...> В нашем совете 18 депутатов. Я буду рекомендовать коллегам отдать свою подпись для прохождения мунфильтра в равной пропорции всем кандидатам, кто всерьез заявит о своем намерении принять участие в губернаторских выборах. Абсолютно всех, от парламентских партий тоже. Кандидаты, ждем вас!", - написал Швец в своем Telegram-канале 26 апреля.

Напомним, в сентябре 2024 года в Петербурге пройдут выборы губернатора. Пока лишь двое заявили о намерениях баллотироваться: лидер справедливороссов Надежда Тихонова и действующий губернатор Александр Беглов. Кандидатуру последнего поддержал президент.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру