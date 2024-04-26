В Петербурге дали реальный срок охраннику кафе, по вине которого умер посетитель

В Петербурге в зале Куйбышевского районного суда взяли под стражу охранника ресторана быстрого питания Rostics Николая Вахмистрова, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Ему зачитали обвинительный приговор по делу о превышении полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК). Дело возбудили после конфликта с посетителем минувшей зимой, в результате которого нетрезвый гость заведения на Лиговском проспекте сильно ударился головой и умер.

Инцидент попал на камеры наблюдения: клиент Rostics в состоянии сильного опьянения плохо координировал свои движения. Охраннику это не понравилось: он силой выволок мужчину на лестницу и толкнул в грудь, из-за чего посетитель упал и ударился затылком о ступеньку. Смерть потерпевшего наступила через два дня.

Свою вину Вахмистров признал частично. Ему дали три года колонии общего режима и запретили на такой же срок заниматься охранной деятельностью. С его агентства "МСС-Сателлит" в пользу представителя потерпевшего взыскали полмиллиона рублей моральной компенсации.

Фото: ЗАКС.Ру