Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* пополнило список Росфинмониторинга

Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов общественным движением "Я/МЫ Сергей Фургал"*, об этом 26 апреля стало известно из информации на сайте ведомства.

Ранее движение признал экстремистским Хабаровский краевой суд по иску местной прокуратуры. По мнению ведомства, движение осуществляет экстремистскую деятельность под прикрытием защиты бывшего губернатора и хочет изменить конституционный строй и сменить власть.

*Хабаровский краевой суд признал движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистским, его деятельность запрещена. Росфинмониторинг внес движение "Я/МЫ Сергей Фургал" в список экстремистов и террористов

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