Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признано экстремистским

Хабаровский краевой суд признал межрегиональное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* экстремистским по иску местной прокуратуры, об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, движение осуществляет экстремистскую деятельность под прикрытием идей защиты бывшего губернатора и стремится изменить конституционный строй и сменить власть.

Также в сообщении прокуратуры сказано, что экстремистская идеология движения заключается в возбуждении ненависти и вражды к представителям власти. Кроме этого, отмечается, что участники акций движения неоднократно привлекались к различным видам ответственности.

Напомним, что 7 февраля прокуратура Хабаровского края подала иск в краевой суд о признании экстремистским общественного движения под названием "Я/МЫ Сергей Фургал"*. Объединение граждан выступает за освобождение бывшего губернатора региона Сергея Фургала, получившего 22 года лишения свободы по делу об организации заказных убийств.

*Хабаровский краевой суд признал движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистским

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)