Прокуратура подала иск о запрете движения в поддержку Фургала

Прокуратура Хабаровского края подала иск в краевой суд о признании экстремистским общественного движения под названием "Я/МЫ Сергей Фургал".

В закрытом режиме суд рассмотрит иск о запрете движения 22 февраля. Информация об этом появилась на сайте Минюста.

Объединение граждан выступает за освобождение бывшего губернатора региона Сергея Фургала, получившего 22 года лишения свободы по делу об организации заказных убийств.

Митинги в поддержку бывшего губернатора начались сразу после его задержания и ареста в июле 2020 года. Беспрецедентные по численности акции длились несколько месяцев. Одиночные пикеты с требованием освободить Фургала проводятся в Хабаровске до сих пор.

Свою вину бывший государственный деятель отрицает. Суд и следствие над ним проходили в Москве и Подмосковье, против чего тоже выступало симпатизирующее ему региональное движение. Присяжные согласились со всеми пунктами обвинения.

фото: kremlin.ru (скриншот видео)