ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 21:03

Коллегия присяжных в Мособлсуде признала Фургала виновным в заказных убийствах

фото ЗакС политика Коллегия присяжных в Мособлсуде признала Фургала виновным в заказных убийствах

Коллегия присяжных на выездном заседании Люберецкого районного суда в Мособлсуде 2 февраля признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в заказных убийствах (пп. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили соратники политика в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

Присяжные признали Фургала виновным в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Они также признали его не заслуживающим оправдания.

Также Фургал был признан виновным в незаконном приобретении оружия.

Фургал был задержан в июле 2020 года по подозрению в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Вскоре после этого местные жители вышли на митинги в поддержку арестованного губернатора, протесты продолжались несколько месяцев.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама