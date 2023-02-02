Коллегия присяжных в Мособлсуде признала Фургала виновным в заказных убийствах

Коллегия присяжных на выездном заседании Люберецкого районного суда в Мособлсуде 2 февраля признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в заказных убийствах (пп. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили соратники политика в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

Присяжные признали Фургала виновным в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Они также признали его не заслуживающим оправдания.

Также Фургал был признан виновным в незаконном приобретении оружия.

Фургал был задержан в июле 2020 года по подозрению в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Вскоре после этого местные жители вышли на митинги в поддержку арестованного губернатора, протесты продолжались несколько месяцев.