Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала

В нескольких городах Хабаровского края прошли митинги в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, по разным данным, на улицы вышли от 5 до 35 тысяч человек, пишет "Медиазона".

Акции прошли одновременно в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах. Полицейские заранее требовали от граждан соблюдать социальную дистанцию. Сначала люди собрались у площади Ленина, а когда места перестало хватать, переместились на площадь, разобрав ограждения. После этого протестующие двинулись колонной по улицам, скандируя лозунги.

Затем протестующие пришли к зданию краевой администрации, требуя отставки президента Владимира Путина. К протестующим вышли пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко и руководитель аппарата правительства Владимир Хлапов. Хлапов заявил, что "отстаивать права надо в рамках правового поля" - и его освистали.

Томченко выступила с обращением к участникам акции, призвав не допустить беспорядков и задержаний.

"Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны", - заявила она.

"Вы свою позицию высказали. Мы её разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу", - добавила она, призвав протестующих разойтись.

К 9 утра по московскому времени акция закончилась.