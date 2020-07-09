"Чего ждали 15 лет? Дикость": Жириновского возмутило задержание Фургала, фракция ЛДПР грозится уйти из Госдумы

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского крайне возмутило известие о возбуждении уголовных дел в отношении члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "Интерфакс".

"Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал - чего вы ждали 15 лет?" - негодует лидер либерал-демократов.

По мнению Жириновского, недопустимо, чтобы высшее должностное лицо задерживали подобным образом, а именно - заковывали в наручники.

"Задержание было не в самой корректной форме, не обязательно было надевать наручники, губернатор - не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте! Как это так - губернатор от ЛДПР, показатели лучше. Дикость", - уверен политик.

В знак протеста, не исключил Жириновский, фракция ЛДПР в полном составе может уйти из Государственной думы.

Фургала задержали сегодня утром, сразу же доставив спецбортом в Москву на допрос. Его подозревают в организации заказных убийств в 2004-2005 годах.