Мундепы обратились в ЗакС с просьбой оставить уборку детских площадок за муниципалами

Группа петербургских муниципальных депутатов 30 января направила в Законодательное собрание открытое письмо с требованием снять с повестки заседания парламента вопрос о рассмотрении законопроекта, который лишит муниципальную власть полномочия по уборке детских площадок. Документ в распоряжение ЗАКС.Ру предоставил депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов.

Обеспокоенность муниципалов вызвана законопроектом, подготовленным группой депутатов от "Единой России" Наталией Астаховой, Всеволодом Беликовым, Юрием Гладуновым, Алексеем Макаровым и Александром Ходоском. Их инициатива подразумевает исключение обязанности муниципалов по уборке детских площадок на внутридворовых территориях. Эти полномочия хотят передать районным администрациям.

"Ввиду того, что фактически уборку внутриквартальных территорий в целом, включая расположенные на них детские и спортивные площадки, осуществляют районные администрации, а техническая возможность вычленить детские и спортивные площадки из общей площади внутриквартальных территорий отсутствует, предлагается изъять полномочие по уборке покрытий детских и спортивных площадок из вопросов местного значения, оставив указанные полномочия за районными администрациями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Часть муниципального сообщества Петербурга отреагировала на это предложение негативно. По мнению авторов открытого письма, подобные законопроекты урезают значимость муниципальной власти. Они утверждают, что большинство муниципалитетов в полной мере справляются с уборкой детских площадок, а также на эти цели исправно выделяются средства из местных бюджетов. Определение границ детских площадок также не вызывает сложностей - чаще всего они отделены ограждениями, отмечают муниципалы.

"Мы считаем, что данный законопроект является только первым шагом по изъятию полномочий по благоустройству и озеленению. Такое перераспределение полномочий от муниципалитетов к исполнительным органам государственной власти в лице районных администраций приведёт к сокращению возможностей граждан непосредственно участвовать в решении вопросов местного значения, влиять на состав и вопросы содержания внутриквартальных общественных пространств, сократит и без того малые возможности местного самоуправления", - говорится в письме.

Также в открытом письме сказано, что депутаты узнали о готовом законопроекте лишь накануне, 29 января (сам проект закона датирован 21 января) и не знают, обсуждался ли закон с представителями муниципального сообщества. Отметим, в сопроводительных документах к законопроекту значится письмо Беликова, который возглавляет Совет муниципальных образований Петербурга - там большинство глав МО высказались в поддержку инициативы.

Открытое письмо подписали 15 действующих муниципальных депутатов из МО "Смольнинское", МО "Гражданка", МО "Оккервиль", МО "Малая Охта", МО "Гавань", МО "Дворцовый округ", МО "№72" и МО "Город Петергоф". Они предлагают отложить рассмотрение закона и сформировать рабочую группу по этому вопросу.

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного