Суд ликвидировал последние ИКМО в Петербурге

В Смольнинском районном суде Петербурга 26 сентября удовлетворили иски прокуратуры Центрального района о ликвидации избирательных комиссий МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Об этом ЗАКС.Ру сообщили главы муниципальных образований.

Избирательные комиссии Смольнинского и Лиговки-Ямской были последними формально функционирующими ИКМО в городе. В конце августа также через суд прокуратура добилась ликвидации ИКМО в МО "Литейный округ". ИКМО в этих муниципалитетах не могли распустить из-за невозможности принять соответствующее решение на заседании муниципального совета.

Институт ИКМО прекратил свое существование в начале 2023 года после принятия федерального закона. Теперь полномочия по проведению муниципальных выборов перешли к территориальным избирательным комиссиям.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру