Прокуратура через суд добивается ликвидации ИКМО Центрального района

Прокурор Центрального района подал иски к муниципальным советам "Лиговка Ямская" и "Смольнинское", следует из данных сайта Смольнинского районного суда. Заявления поданы в июне 2023 года.

Прокурор требует признать незаконным бездействия муниципальных советов из-за того, что они не ликвидируют свои избирательные комиссии, и обязать МО сделать это, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Там уточнили, что сами ИКМО обвинитель просит признать недействующими с начала 2023 года.

Аналогичные требования прокурор выдвинул к совету "Литейный округ" в Дзержинском районном суде. Решение суд вынес в конце июля - иск удовлетворен.

Муниципальный совет требование о ликвидации ИКМО начал исполнять. По данным ЕГРЮЛ, 14 августа 2023 года принято решение об исключении юридического лица избиркома из реестра.

Напомним, в марте 2022 года был принял федеральный закон о прекращении работы избиркомов муниципальных образований. К началу 2023 года все ИКМО должны были быть ликвидированы. В Петербурге формально действующими оставались комиссии трех муниципалитетов, которые по разным причинам не могли собрать кворум и принять необходимое решение о ликвидации.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру