ИКМО не получается ликвидировать в трех "проблемных" муниципалитетах Петербурга

В Петербурге на 7 декабря остаются действующими избирательные комиссии четырех муниципальных образований, сообщили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме. Согласно федеральному законодательству, к началу 2023 года ИКМО в городе быть не должно, а их функции необходимо переподчинить территориальным избиркомам.

По информации Горизбиркома, вопрос о ликвидации ИКМО Финляндского округа местный совет должен рассмотреть в ближайшее время. Еще три "проблемных" муниципалитета находятся в Центральном районе. У них более сложная ситуация.

В МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское" уже длительное время не проводилось правомочных собраний. Оба совета находятся под угрозой роспуска. Прокуратура Центрального района обращалась в суд, чтобы признать бездействие мундепов незаконным. В Лиговке-Ямской и вовсе на данный момент глава округа Вадим Войтановский отстранен от должности. В Смольнинском некоторые депутаты вынужденно покинули Россию из-за рисков уголовного преследования из-за критики специальной военной операции.

Руководство Литейного округа заседания созывать иногда пытается, хотя и крайне редко. С 2019 года там не могут принять бюджет.

- Заседания не проводятся, депутаты не ходят, кворума нет, - сказал исполняющий обязанности главы МО Павел Дайняк в разговоре с ЗАКС.Ру.

В то же время местные депутаты от "Яблока" жаловались, что в сентябре их уведомили о заседании за пару дней до его проведения, а встречу назначили на рабочее время.

В Петербурге удалось ликвидировать местные избиркомы в 100 из 111 муниципалитетах, сообщили в ГИК. В МО "Парголово", поселке Саперный, МО "Северный", "Прометей" и "Комендантский аэродром", а также в МО "Невская застава" и городе Кронштадт на момент принятия общегородского решения о передаче полномочий ИКМО теризбиркомам муниципальные избирательные комиссии уже не действовали.

Напомним, в марте был принят закон, согласно которому ИКМО должны быть ликвидированы до 1 января 2023 года, а их полномочия перекладываются на территориальные избирательные комиссии. Эти изменения проходят в рамках встраивания органов местного самоуправления в систему публичной власти. В Петербурге вопрос возможности упразднения ИКМО обсуждали несколько лет. Особенно остро он встал после скандальных выборов 2019 года.

Константин Леньков