Повестка для муниципала

В Петербурге и Ленобласти за неделю пытались вручить повестки нескольким депутатам от "Яблока". Сотрудники полиции и военкоматов приходили к ним даже на закрытые заседания и встречи с жителями. В партии выражают надежду, что частичную мобилизацию не используют для политического давления.

Двум депутатам МО "Владимирский округ" от "Яблока" вручили повестки вечером 4 октября, прямо в офисе муниципального совета. Там проходила сессия соучаствующего проектирования. Муниципалы и жители обсуждали благоустройство придомовой территории на улице Боровой. Принять участие в сессии приглашали заранее через соцсети. Видимо, приглашение это увидели и сотрудники военного комиссариата.

Полицейские проверили у присутствующих документы, а представители военкомата вручили повестки. Их хотели выдать нескольким депутатам-мужчинам, но их в муниципалитете оказалось только двое: 50-летний глава Денис Тихоненко и 41-летний Дмитрий Прытков. Оба в 2019 году избрались в совет от "Яблока". У этой партии в центре Петербурга традиционно большая поддержка, на последних выборах в местный совет "Владимирского округа" она получила большинство мест.

Местная власть с тех пор стала весьма самобытной, но не революционной. "Владимирский округ", например, в отличие от других оппозиционных округов не стал разрывать отношения с Советом муниципальных образований Петербурга, а Тихоненко стал советником спикера ЗакСа Александра Бельского.

Глава "Владимирского округа" закончил военную кафедру в 2005 году. Будучи младшим офицером, он относится ко второму разряду военнообязанных. Его воинская специальность — "помощник коменданта аэродрома".

Согласно указу Верховного главнокомандующего и федеральному закону о мобилизационной подготовке, второй разряд тоже подпадает под мобилизацию. Хотя представители Вооруженных сил неоднократно заявляли, что приоритет отдают гражданам с первым, имеющим наиболее востребованные специальности и военный опыт. Городской военком Сергей Качковский в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" объяснил, что к военному опыту относится в том числе и обучение на военной кафедре.

У депутата Прыткова опыта нет и такого. Он не проходил срочную службу и не заканчивал военную кафедру. Воинской специальности у мундепа нет. Прытков рассказал ЗАКС.Ру, что в повестке, которую ему выдали, указано, что он должен явиться для выявления статуса воинского учета.

Тихоненко заметил, что ему неизвестны случаи повестки главам других муниципалитетов Петербурга. Он посчитал, что не должен был попасть под призыв, но допустил, что на округ оказывают давление.

"Я с большим уважением отношусь к людям, исполняющим свой воинский долг, однако в данном случае считаю, что речь идет о прямом политическом давлении на муниципалитет", - написал глава в своем Telegram-канале.

Неделей ранее представители военкомата приходили к еще одному "яблочному" главе. Они посетили совместное заседание депутатских комиссий петербургского пригорода Мурино. Местный совет — единственный в Ленобласти, где "Яблоко" получило большинство голосов в 2019 году. Пригласить в военкомат собирались главу Дмитрия Кузьмина, а также депутатов Сергея Амельченко и Александра Баркевича. Никто из них повестки не взял.

"Вы срываете мобилизацию", — несколько раз повторил Кузьмину один из пришедших.

Видео этого разговора опубликовали в группе "ВКонтакте" "Всеволожский медиацентр В1".

"Муринским депутатам предстояла отправка в пункт предварительного сбора граждан во Всеволожске, где сотрудники военкомата актуализировали бы имеющуюся у них информацию по поводу депутатов. Но, видимо, испугавшись отправки на фронт, депутаты повестки не приняли", - написали администраторы сообщества.

Кузьмин расценил случившееся как попытку сорвать работу депутатов.

"Ситуация довольно странная, хотя у нас и раньше, бывало, срывали заседания. Ну и люди были точно не из Муринского военно-учетного стола, так как их я знаю в лицо", - написал глава в локальном чате.

Депутаты, в свою очередь, заявили, что случившееся — "попытка мощного давления" на их совет.

Через два дня мундепы Мурино без эксцессов провели внеочередное заседание. В муниципалитете подтвердили ЗАКС.Ру, что попыток вручить повестки их депутатам с тех пор не было.

Видеть в военкомате хотели и 43-летнего депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Балтрукова. Повестку ему приносили в воскресенье, 2 октября. Дома, да и вообще в Петербурге мундепа не оказалось.

"Яблоко", в котором состоит Балтруков, имеет большинство мест в совете "Смольнинского", однако в результате многочисленных интриг округ не контролирует. Депутаты подолгу не могли провести заседание в муниципалитете и были вынуждены собираться на его крыльце. В последнее время нет и таких собраний, а будущее представительного органа туманно. Суд признал местный совет бездействующим, а в ЛДПР уже потребовали его разогнать.

О других попытках вручения повесток членам муниципального совета "Смольнинского" неизвестно. Однако, по информации ЗАКС.Ру, местные депутаты-"яблочники" в последнее время не живут по местам прописки.

Лидер петербургского "Яблока" Александр Шишлов в оценке происходящих событий оказался осторожен.

- У меня нет полной статистики, кому из депутатов такие повестки принесли, кому не принесли, поэтому я не могу утверждать однозначно в ту или другую сторону, - сказал ЗАКС.Ру Шишлов. - Хотелось бы надеяться, что нет такого политического элемента. Но должен сказать, что то, как проходит кампания по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге, вызывает много вопросов по форме и, видимо, есть существенные недоработки в той базе данных, по которой эти повестки раздаются. Даже на мой адрес дважды приходила повестка какому-то рядовому с неизвестной мне фамилией. Видимо, есть множество технических недоработок на уровне военкоматов, но, может быть, есть и иные мотивы. Когда с повестками приходят на заседания муниципальных советов, я думаю, это не самая лучшая практика.

Вручение повесток в муниципалитетах не похоже на инструмент политического давления, считает председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

- Это не происходит массово. Да, призывают в том числе и муниципальных депутатов. Много вопросов возникает. Если вы обратитесь на страницу губернатора Александра Беглова — практически все вопросы там рассматриваются. Я не вижу серьезных проблем, которые бы могли возникать в связи с тем, что что-то сделано правильно или неправильно. Всё регламентировано законом, любые нарушения, которые происходят, сейчас достаточно быстро отрабатываются, - полагает Бельский.

Несколько муниципалитетов, где оппозиция представляет заметную силу, со времени объявления мобилизации еще не проводили мероприятий с участием мундепов. Однако внезапно объявили заседание совета МО "Литейного округа". Этот орган находится в состоянии перманентного внутреннего конфликта и собирается крайне редко. Но 29 сентября и. о. главы муниципалитета Павел Дайняк ("Единая Россия") пытался вызвать депутатов для обсуждения единственного вопроса — принятия бюджета на подходящий к концу 2022 год. Представители "Яблока" посетить встречу не смогли. Местный депутат Сергей Трошин заметил, что собрать совет пытались в рабочий день, и в рабочее время, а лично его уведомили о заседании за пару дней до мероприятия, когда уже не было возможности скорректировать запланированные ранее дела.

Сергей Еремеев