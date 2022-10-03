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Муниципал 11:32

43-летнему депутату "Смольнинского" Балтрукову пытались вручить повестку

фото ЗакС политика 43-летнему депутату "Смольнинского" Балтрукову пытались вручить повестку

Сотрудники полиции и военкомата в воскресенье, 2 октября, приходили домой к 43-летнему муниципальному депутату МО "Смольнинское" от "Яблока" Дмитрию Балтрукову. 

Двумя неделями ранее его оштрафовали по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Мундеп рассказал ЗАКС.Ру, что сейчас находится в командировке. 

- Позвонили в домофон, представились жилконторой. Мои родственники не стали открывать. Однако они каким-то образом прошли в подъезд, стали стучать в дверь квартиры. Через глазок мои родственники увидели, что это полиция и еще двое. Они сказали, что им нужен Дмитрий Николаевич, то есть я, и сообщили, что они из военкомата. Родственники сказали, что меня нет дома и они не в курсе, где меня найти. Тогда попросили передать, что у них повестка для меня и необходимо явиться сегодня в 9 утра с вещами для мобилизации, - рассказал ЗАКС.Ру Балтруков.

По словам мундепа, он заканчивал военную кафедру, но военного билета не получил. Интерес к своей персоне он связывает со своей депутатской деятельностью. 

Балтруков был в числе депутатов "Смольнинского", отправивших в Госдуму обращение с критикой президента и спецоперации. За это 15 сентября он получил штраф в 44 тысячи рублей.


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