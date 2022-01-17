В МО "Литейный округ" не смогли принять бюджет  

Депутаты муниципального совета МО "Литейный округ" не смогли принять бюджет на 2022 год на заседании 17 января из-за недостаточного количества участников заседания. Тех, кто пришёл, пытались "выкурить" из помещения выключив свет, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам "яблочника" Сергея Трошина, собрание признали несостоявшимся из-за того, что мундепы от "Единый России" проигнорировали заседание. Всего присутствовали шестеро человек. Для кворума необходимо десять депутатов. Исполняющий обязанности главы МО единоросс Павел Дайняк пришел на заседание, быстро пересчитал депутатов и объявил об отсутствии кворума. Так же быстро он покинул заседание. Чтобы поторопить оставшихся депутатов, сотрудники МО решили предпринять специальные меры.

- Чтобы мы быстро ушли, нас вот так выкуривают - выключают свет. Щиток отключили, - рассказал Трошин.

Дату следующего заседания по бюджету в совете не определили. Мундепы предположили, что глава округа в очередной раз назначит на "удобное" время. Обычно заседания проходят днём в будний день, когда большинство депутатов заняты на работе.

В МО "Литейный округ" не могут принять бюджет с 2019 года. Все это время муниципалы существуют на 1/12 бюджета. Руководство округа, по словам Трошина, такое положение дел устраивает - им хватает на зарплаты и мелкие закупки вроде билетов на концерты для жителей округа.

- На мой взгляд, идет целенаправленный срыв принятия бюджета. Их, тех, кто сейчас у власти, устраивает ситуация, когда бюджет не принят и когда просто по 1/12 бюджета 2019 года каждый месяц финансируется, - считает Трошин. - В таком случае нет программ благоустройства, при этом зарплата получается. Конечно, удобно получать зарплату и ничего не делать.

В 2020 году представителям партии "Яблоко" удалось утвердить бюджет с перераспределением средств с административных расходов на благоустройство, однако администрация МО отменила это решение через суд.

Напомним, "яблочники" из Литейного округа пытаются оспорить право Дайняка занимать пост главы МО, который "вынужденно" остался на должности из-за изменений устава, принятых незадолго до муниципальных выборов 2019 года. Теперь для утверждения кандидатуры на должность необходимо 14 голосов за кандидата. Из-за разногласий между "яблочниками" и депутатами от "Единой России" прийти к единому мнению в совете не получается. В конце ноября против такой "несменяемости" глав выступил Конституционный суд. В ответе на обращение мундепов суд признал, что существующий пробел в законодательстве необходимо устранить.

Константин Леньков