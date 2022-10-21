Депутат МО "Смольнинское" Палюга покинул Россию

Муниципальный депутат из МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга уехал из России из-за рисков уголовного преследования. Сейчас он находится в Тбилиси, сообщил ЗАКС.Ру сам мундеп.

- Решение далось довольно просто. Сначала на нас давили силовые структуры, намекали на уголовку, а потом началась мобилизация, и стало понятно, что мы исчерпали возможные методы борьбы, дальше только тюрьма или фронт, - рассказал Палюга.

Он объяснил, что через знакомых получал сообщения о якобы планируемых обысках и уголовных делах в отношении него.

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат отметил, что трудностей при пересечении границ у него не возникло.

О своем отъезде заявили уже три депутата МО "Смольнинское". Кроме Палюги, страну покинули Никита Юферев и Дмитрий Балтруков. Последнему недавно пытались вручить повестку. По информации ЗАКС.Ру, это не единственные мундепы "Смольнинского", которые находятся за пределами России.