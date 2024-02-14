ЗакС принял закон о передаче полномочий по уборке детских площадок районным администрациям

Законодательное собрание Петербурга 14 февраля в третьем чтении приняло закон, по которому муниципалы лишатся полномочия по уборке детских и спортивных внутридворовых площадок, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь уборкой будут заниматься исключительно районные администрации. Документ отправлен на подписание губернатору.

Действующее законодательство допускало, что уборкой внутридворовых площадок могут заниматься как муниципальные власти, так и районные администрации. Авторы инициативы (единороссы Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Алексей Макаров и Александр Ходосок) полагают, что органы местного самоуправления в недостаточной мере выполняют свои обязанности в части ухода за детскими площадками.

Часть петербургских муниципальных депутатов выступила против сокращения полномочий. Они направили открытое письмо в ЗакС с просьбой не рассматривать законопроект.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру