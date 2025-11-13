Смольный готовится сдвинуть сроки строительства метро на несколько лет

Планы по окончанию строительства новых станций метрополитена в Петербурге могут перенести на более поздний срок. Соответствующие изменения отражены в проекте постановления городского правительства, обратил внимание "Деловой Петербург". Проект документа размещен на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 12 ноября.

Речь идет объектах, указанных в адресной инвестиционной программе (АИП) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Среди них есть объекты социальной инфраструктуры, а также участки метрополитена. В частности, станция метро "Кудрово" переносится с 2029 года на 2035 год. Участки от станции "Улица Савушкина" ("Беговая") до станции "Зоопарк" и от станции "Путиловская" до "Каретной переносятся с 2029 года на 2030 год. Электродепо "Красносельское" и "Правобережное" откладываются на 2030 и 2035 годы соответственно. Участок от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" также заявлен в 2035 году вместо 2028 года.

Корректировки сроков окончания работ затрагивают десяток объектов метрополитена, отмечает ДП.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планах Смольного начать строительство выхода из станции метро "Театральная" во втором квартале 2027 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру