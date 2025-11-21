До "Юго-Западной" доехал первый поезд

На строящемся участке Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена запустили первый тестовый состав, сообщил, сообщил 21 ноября губернатор Александр Беглов в своих социальных сетях. Глава региона также объявил о начале обкатки пускового участка коричневой ветки метро.

Поезд прошел отрезок от "Нарвской" до платформы "Юго-Западная". Для этого использовали состав серии "Ем". Во время обкатки специалисты проверили работу стрелочных переводов, сигнальных механизмов и систем автоматического ведения поездов.

Регулярные рейсы на линии будут выполнять новые "Балтийцы", окрашенные в цвет коричневой ветки. Сейчас 36 составов этой серии тестируют на красной, Кировско-Выборгской, линии.

"На новом этапе развития подземки мы возрождаем лучшие традиции ленинградского и петербургского метростроения, опираемся на опыт предшественников. Эту преемственность сегодня символизируют советские вагоны-ветераны, которым мы предоставили честь первыми пройти пусковой участок Красносельско-Калининской линии", — заявил Беглов.

В мае губернатор обещал открыть станции "Путиловская" и "Юго-Западная" до конца 2025 года. Уже в августе он говорил лишь о завершении строительных работ на новых станциях. Госстройнадзор продлил разрешение на проведение работ на участке строящейся линии до конца 2025 года.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный