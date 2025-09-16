Разрешение на строительство участка коричневой линии метро продлили на год

Госстройнадзор Петербурга продлил действие разрешения на строительство первого участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена до 31 декабря 2026 года. Соответствующие изменения в документ были внесены 11 сентября. Сам документ был размещён в реестре 15 сентября.

Речь идёт об участке от станции метро "Юго-Западная" до станции "Путиловская". Разрешение распространяется на строительство вестибюлей обеих станций, пяти вентиляционных киосков шахт и эвакуационный выход с одной из шахт.

Изначально разрешение было действительно до 30 июня 2023 года. Позднее его продлили до 30 сентября 2025 года.

Напомним, в конце августа губернатор Петербурга Александр Беглов вновь заявил, что строительство станций метро "Путиловская" и "Юго-Западная" в Петербурге намерены завершить до конца 2025 года. Ранее он уже называл такие же сроки в интервью ТАСС в декабре 2024 года.

