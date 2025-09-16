ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16 сентября 2025, 18:46

Разрешение на строительство участка коричневой линии метро продлили на год

фото ЗакС политика Разрешение на строительство участка коричневой линии метро продлили на год

Госстройнадзор Петербурга продлил действие разрешения на строительство первого участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена до 31 декабря 2026 года. Соответствующие изменения в документ были внесены 11 сентября. Сам документ был размещён в реестре 15 сентября.

Речь идёт об участке от станции метро "Юго-Западная" до станции "Путиловская". Разрешение распространяется на строительство вестибюлей обеих станций, пяти вентиляционных киосков шахт и эвакуационный выход с одной из шахт.

Изначально разрешение было действительно до 30 июня 2023 года. Позднее его продлили до 30 сентября 2025 года.

Напомним, в конце августа губернатор Петербурга Александр Беглов вновь заявил, что строительство станций метро "Путиловская" и "Юго-Западная" в Петербурге намерены завершить до конца 2025 года. Ранее он уже называл такие же сроки в интервью ТАСС в декабре 2024 года. 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама