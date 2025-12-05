Раскопки для вестибюля "Лиговский проспект - 2" проведут за 423 тысячи рублей

"Метропроект" заключил контракт на проведение археологических разведок на участке будущей коричневой линии метро от станции "Каретная" до "Суворовской", следует из опубликованной 4 декабря информации на портале Госзакупок. Как отмечает "Фонтанка", речь идёт о первом пусковом комплексе для строительства вестибюля станции "Лиговский проспект-2". Стоимость работ оценили 423 тысяч рублей.

Подрядчик должен подготовить акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков к апрелю 2026 года.

В октябре губернатор Петербурга Александр Беглов дал старт проходке тоннелепроходческого щита в сторону будущей станции "Лиговский проспект-2". Ее планируют открыть в 2028 году вместе с запуском движения по высокоскоростной магистрали "Москва — Петербург". Станция должна стать выходом к терминалу для скоростных поездов. "Каретную" Смольный планирует запустить в 2030 году.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру